Si torna a volare da a per Catania: le offerte Ryanair, Alitalia e Volotea

Con l'allentamento delle misure restrittive torna la voglia di viaggiare. Ecco come si stanno organizzando le compagnie aeree e quali sono le offerte del momento.

Le compagnie aeree hanno subito pesanti perdite a causa del pesante blocco di questi mesi. Adesso che la ripartenza è stata già avviata e aziende come Ryanair, Alitalia o Volotea lanciano sul mercato offerte per chi volesse viaggiare nei prossimi mesi.

Ryanair

Ryanair, compagnia europea low cost, ha fatto sapere che dall’1 luglio riprenderà a volare nei cieli europei attuando il 40% in più del normale operativo dei voli: un programma ambizioso che prevede di effettuare una media di mille voli giornalieri con i quali la low cost ripristinerà il 90% del proprio network prima dell’emergenza sanitaria.

Tra le offerte del momento, segnaliamo il volo da Roma Ciampino a Lisbona di domenica 28 giugno a partire dalla cifra di 29,99 euro in tariffa Value (4 posti rimasti a questo prezzo). Ricordiamo a tutti che la tariffa Value è quella che permetterà di portare a bordo soltanto 1 borsa piccola di 40x20x25 centimetri. La partenza sarà alle ore 8.45 mentre l’arrivo a destinazione alle ore 10.55. Il volo di ritorno, invece, al miglior prezzo (ma sempre in tariffa Value) ci sarà lunedì 6 luglio a partire dalla cifra di 29,99 euro. La partenza sarà alle ore 9.25 mentre l’arrivo a destinazione alle ore 13.20 per una durata di viaggio complessiva di 2 ore e 55 minuti. Da Catania, le offerte più appetibili riguardano quelle con destinazione i due maggiori aeroporti lombardi ossia Milano Malpensa e Milano Bergamo. Se si vuole programmare un viaggio estivo, da prendere in considerazione c’è anche il volo Catania-Malta.

Alitalia

Sulla sua pagina ufficiale, Alitalia comunica che chi ha effettuato una prenotazione aerea entro il 19 aprile per volare dal 19 al 31 maggio dovrà confermare la partenza chiamando il Customer Care al numero verde 800.650055 dall’Italia o al numero +39 0665649 (dall’estero). In alternativa ci si potrà rivolgere al proprio agente di viaggio.

L’offerta del momento è invece il cambio volo a costo zero per chi prenoterà entro il 31 maggio 2020. Sarà però consentito un solo cambio e inoltre vi sarà integrazione tariffaria qualora la classe di prenotazione originaria non fosse più disponibile. Segnaliamo, inoltre, i voli con partenza da Catania che riguardano anche in questo caso le principali città italiane come Milano, Napoli e Bologna.

Volotea

Per quanto riguarda la compagnia spagnola low cost Volotea, le offerte da Catania riguardano principalmente città come Genova, Ancona, Venezia e Verona.