Coronavirus in Sicilia, 3 nuovi positivi e un decesso: i dati di oggi

I dati del coronavirus in Sicilia aggiornati a oggi, 26 maggio, così come comunicati dalla Regione all'Unità di crisi nazionale.

Coronavirus in Sicilia: sono stati ottimi, negli ultimi giorni, i dati sui contagi in Sicilia. Nella giornata di sabato si sono raggiunti zero contagi, mentre ieri i nuovi contagi sono stati solamente quattro. Sembra scemare dunque l’ondata del virus, anche dopo le riaperture delle ultime settimane. Tuttavia, rimane ancora la paura di una nuova risalita, soprattutto a seguito di alcuni assembramenti nelle zone della movida dell’Isola.

La Regione Siciliana, intanto, continua a diffondere quotidianamente i dati sui contagi in tutta l’Isola. Vediamo qual è la situazione di oggi, martedì 26 maggio 2020. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 137.682 (+2.421 rispetto a ieri), su 120.206 persone: di queste sono risultate positive 3.430 (+3), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.430 (-3), 1.729 sono guarite (+5) e 271 decedute (+1).

Degli attuali 1.430 positivi, 93 pazienti (-5) sono ricoverati – di cui 10 in terapia intensiva (+1) – mentre 1.337 (+2) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Questi i dati relativi al coronavirus in Sicilia nelle infografiche realizzate dalla redazione e curate giornalmente.