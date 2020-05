Coronavirus, oggi in Sicilia nessun tampone positivo: i dati del 23 maggio

I casi di coronavirus in Sicilia così come comunicati dalla Regione all'Unità di crisi nazionale in data odierna, 23 maggio.

Oggi, per la prima volta in Sicilia, non è stato rilevato nessun tampone positivo. A comunicarlo sono i dati ufficiali diffusi dalla Regione Sicilia e relativi al 23 maggio:

I casi di coronavirus in Sicilia nella giornata di ieri hanno toccato il numero più basso dall’inizio della pandemia: in data 22 maggio, infatti, sono stati registrati solo quattro nuovi casi, tutti, tuttavia, nella provincia di Catania. L’indice di trasmibilità dell’Iss, tuttavia, invita alla prudenza, poiché la Sicilia è la quinta regione col dato più alto (0,69). Anche in ragione di ciò, a Catania e dintorni verranno intensificati nei prossimi giorni i controlli anti-assembramento, con oltre 400 uomini in campo.

Questi i casi di COVID-19 in Sicilia nelle infografiche aggiornate giornalmente dalla redazione.