Fase 2 e riaperture: le regole da rispettare in palestre, piscine e centri sportivi

Sport individuali

La ripresa di allenamenti e alcuni sport individuali sarà consentita (o lo è già stata in alcune regioni) rispettando le regole di distanziamento sociale. Ad esempio, nel tennis è vietato giocare in doppio o fare allenamenti ravvicinati con il proprio istruttore, mentre si potrà giocare in singolo. Vietate le partite di calcio e calcetto, così come in tutti gli altri sport di contatto come il basket, rugby o le arti marziali.

Anche nella pallavolo e nel beach volley non sarà consentito effettuare sessioni pratiche di squadra, mentre l’ok è arrivato per molti sport da spiaggia come tamburelli, beach tennis e racchettoni. Consentite le attività in acqua come la canoa singola, il diving o le immersioni, a patto che qualora si esca in barca vengano rispettate le misure di sicurezza e le protezioni individuali citate.

Piscine e palestre

All’interno di palestre e piscine, che riapriranno a partire dal 25 maggio, vi saranno regole ferree per gli spogliatoi e le docce, con l’obbligo di porre i propri indumenti all’interno delle proprie borse e con postazioni distanziate. In vasca, non è prevista una distanza tra i nuotatori ma vi sarà l’obbligo di una doccia saponata prima dell’ingresso in acqua e di un numero di persone congruo all’interno della stessa.

Continua a leggere