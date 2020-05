Fase 2 e riaperture: le regole da rispettare in lidi, stabilimenti e spiagge

Lidi e stabilimenti balneari

Via anche all’apertura di lidi e stabilimenti balneari nel nuovo DPCM, a patto che si rispettino le regole del distanziamento sociale. Ombrelloni che avranno a disposizione 10 metri quadrati, con una distanza minima tra l’uno e l’altro di almeno 3,5 metri. Lo stesso dicasi per lettini e sedie sdraio, che dovranno essere distanziate tra loro di almeno 1,5 metri, mentre sarà obbligatorio per gli operatori sanificare le postazioni ad ogni cambio famiglia o cliente.

L’ok è arrivato anche per gli sport da spiaggia individuali o dove si possa mantenere la distanza di almeno 1 metro tra i giocatori: ci si potrà fare un giro in canoa o giocare a racchettoni sul bagnasciuga, approvati anche beach tennis e tamburelli. No alle partite di beach soccer e beach volley di squadra, mentre valgono le stesse regole per bar, chioschi e ristoranti all’interno delle attività balneari.

Spiagge libere

Per quanto concerne le spiagge libere di appartenenza comunale sarà necessario mantenere la distanza tra un ombrellone e l’altro, con del personale adatto che dovrà porre il controllo sugli stessi. Dovranno prevalere soprattutto buon senso e civismo anche tra gli stessi cittadini, lo stesso dicasi per le spiaggette e discese al mare private o condominiali.