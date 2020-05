Polizia di Stato assume: bandi per allievi agenti, medici e atleti

La Polizia di Stato ha pubblicato nelle scorse ore ben tre bandi di concorso: sono riservati rispettivamente a 1,350 nuovi allievi agenti, a 42 medici, infine a 20 atleti da assegnare alle Fiamme Oro.

La Polizia di Stato, negli scorsi giorni, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale alcuni bandi di concorso per l’assunzione di allievi agenti, medici e atleti. Vediamo nel dettagli, le figure ricercate e i posti disponibili:

Concorsi pubblici: 1.350 allievi agenti

Il bando è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale in servizio, o in congedo indetto con decreto del capo della Polizia del 13 maggio 2020. Per consultare il bando, clicca QUI;

Concorsi pubblici: 42 medici

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 42 medici da immettere nella qualifica iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della Polizia del 13 maggio 2020. Per conoscere le posizioni aperte e i requisiti richiesti, clicca QUI;

Concorsi pubblici: 20 atleti

Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 20 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato (Fiamme Oro). Per saperne di più, si può consultare il bando cliccando QUI.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 16 maggio 2020 alle ore 23.59 del 15 giugno 2020, utilizzando esclusivamente la procedura informatica descritta nelle pagine dedicate ai concorsi.