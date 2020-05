Coronavirus in Sicilia, più di 3mila tamponi e 12 nuovi casi: i dati di oggi

La Regione siciliana ha pubblicato l'aggiornamento quotidiano sulla situazione epidemiologica in Sicilia. Ecco i dati di oggi, giovedì 14 maggio 2020.

La Sicilia, così come tutta l’Italia, si prepara all’avvio di una nuova fase, che dovrebbe iniziare la settimana prossima con maggiori riaperture. Tutto dipenderà dai contagi e dal monitoraggio degli esperti che, di volta in volta, faranno le opportune valutazioni. Nel frattempo, da lunedì 18 sarà possibile rivedere gli amici e andare in giro senza autocertificazione. Le Regioni però continuano a condividere i dati in merito all’epidemia e, anche oggi, la Regione Siciliana ha pubblicato l’aggiornamento sui contagi nell’Isola.

Si conferma il trend positivo dei giorni scorsi con sempre meno ricoveri e l’aumento dei guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale: dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 111.137 (+3.146 rispetto a ieri), su 99.900 persone: di queste sono risultate positive 3.366 (+12), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.854 (-35), 1.249 sono guarite (+46) e 263 decedute (+1). Degli attuali 1.854 positivi, 215 pazienti (-10) sono ricoverati – di cui 12 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.639 (-25) sono in isolamento domiciliare.

Questi i casi di coronavirus in Sicilia oggi. Per una visione organica dell’andamento del contagio si rimanda alle infografiche aggiornate dalla redazione.