Stasera in TV: “Rogue one: a Star Wars story” e “Ex”

La guida TV ci prospetta una serata da pop corn e divano. Ecco la selezione curata giornalmente dalla redazione con il meglio che offre il palinsesto, per soddisfare i gusti tutti.

Rogue one: a Star Wars story [Italia Uno 21.30]: Primo spin-off della saga di Star Wars, racconta la storia di un gruppo di combattenti ribelli che si lancia nel disperato tentativo di rubare i piani di costruzione della Morte Nera. L’obiettivo è impedire di far guadagnare potere all’Impero.

Ex [TV8 21.30]: Un cast stellare per una commedia fatta di intrecci ed equivoci sul tema dell’amore che finisce.

Bianco, rosso e Verdone [Cine 34 21.10]: In occasione delle elezioni politiche, alcuni personaggi residenti per lavoro in altre città e all’estero rientrano a Roma. C’è il padre di famiglia ossessivo, il burinotto emigrato in Germania, l’ingenuo ragazzone con la nonna, tutti in preda a situazioni al limite del surreale.

Le colline hanno gli occhi [Rai4 21.20]: Per il suo anniversario, il detective Carter chiede a tutta la famiglia di andare in California. Durante il viaggio, si troveranno in una zona desertica e vengono attaccati da strane creature assetate di sangue.

Meraviglie, i tesori d’Italia [Rai1 21.25]: Il percorso attraverso i tesori del nostro paese continua, e stasera Alberto Angela ci guiderà tra le meraviglie di Ravenna, della Sardegna e di Napoli.

Tu sì que vales [Canale 5 21.20]: Artisti e aspiranti tali si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, nel tentativo di dimostrare a loro e al publico il loro talento.