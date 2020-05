Meteo Sicilia, venti di burrasca in arrivo: l’avviso della Protezione Civile

Le previsioni meteo sulla Sicilia nella giornata di oggi, mercoledì 13 maggio. Oltre al previsto aumento delle temperature, venti da forte a burrasca sui quadranti della Regione.

Malgrado le previsioni per i prossimi giorni prevedano temperature in rialzo, i cieli della Sicilia orientale stamattina sono coperti da una fitta coltre di nubi, mentre per le prossime ore potrebbe alzarsi un forte vento che si abbatterà sulle coste. È quanto prevede il bollettino della Protezione Civile stilato nelle ultime ore al riguardo delle previsioni meteo sulla Sicilia e su tutto il Centro-Sud.

Una sequenza di impulsi perturbati, di origine atlantica, presente tra la penisola iberica e l’entroterra magrebino determina un consistente flusso di correnti sud-occidentali in proiezione verso l’Italia e ne scaturisce un rinforzo della ventilazione meridionale nei bassi strati, specie al Centro-Sud, con un conseguente aumento delle temperature al Sud e in alcuni settori del Centro Italia.

Meteo Sicilia: le previsioni della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla tarda mattinata di oggi, mercoledì 13 maggio, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con locali raffiche fino a burrasca forte sulla Sicilia, in estensione dalla tarda serata di oggi alla Calabria e alla Puglia. Possibili mareggiate sulle coste esposte.