Coronavirus, a Catania 19 casi in meno: i dati delle province siciliane

I casi di coronavirus nelle province in Sicilia, così come comunicati dalla Regione all'Unità di crisi nazionale nella giornata di oggi, martedì 12 maggio.

Continua la progressiva diminuzione dei contagi nelle province relativamente all’andamento del coronavirus in Sicilia. La provincia di Catania, in cui i casi sono più numerosi rispetto al resto dell’Isola, ha fatto registrare nella giornata di ieri meno di dieci nuovi positivi, con i guariti in aumento in tutta l’Isola. Diverse, invece, le province a contagi zero già da diversi giorni, nelle quali si può dire che il virus non abbia mai davvero sfondato.

Questi i casi di oggi, martedì 12 maggio, del coronavirus nelle province siciliane, a meno di una settimana dalla possibile ripartenza di diverse attività, così come confermato da più parti. Per una visione d’insieme, si presentano qui di seguito le infografiche aggiornate quotidianamente dalla redazione.

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale: Coronavirus in Sicilia, boom di guariti: solo 4 nuovi positivi

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 67 (0 ricoverati, 69 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 98 (13, 53, 11);

Catania, 679 (59, 273, 95);

Enna, 225 (32, 167, 29);

Messina, 354 (63, 151, 53);

Palermo, 376 (55, 37, 33);

Ragusa, 37 (4, 50, 7);

Siracusa, 53 (21, 159, 27);

Trapani, 22 (2, 112, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.