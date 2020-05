Flixbus, viaggi scontati per ogni destinazione: come acquistarli

Flixbus ha lanciato dei voucher da acquistare poter viaggiare e giungere qualsiasi destinazione ad un prezzo molto vantaggioso.

Flixbus, nota compagnia low cost leader dei viaggi a poco prezzo in autobus, ha lanciato dei voucher al costo di 14 €. I voucher acquistabili (max. 3) a maggio saranno validi per qualsiasi destinazione e saranno di sola andata. La promozione è fatta anche per rilanciare il settore trasporto, specie in previsione della stagione estiva, con la ripresa del turismo e delle vacanze.

Flixbus Voucher: come acquistarli e come funzionano

Per chi sta già pensando al prossimo viaggio o alla prossima vacanza, questo voucher è un’opportunità per spostarsi senza spendere troppo. Con soli 14 € ci si potrà muovere sulle diverse tratte che la compagnia offre, scali esclusi. La prossima sarà probabilmente un’estate di vacanze low cost e, forse, anche con pochi voli a disposizione. Difatti, al momento gli aerei sono quasi tutti fermi, e in attesa della ripartenza. Inoltre, con questi voucher, gli spostamenti non costeranno molto, permettendo di muoversi e raggiungere la località prescelta a un prezzo ragionevole.

Il voucher acquistato, infatti, ha una validità di 3 anni e consente di viaggiare sulle tratte Flixbus o Flixtrain. Non c’è nessuna necessità di utilizzo immediato, si può usare quando si vuole o si ha necessità. Si può acquistare adesso ed utilizzare a luglio o ad agosto per esempio, per andare in vacanza. Il numero massimo di voucher acquistabili è pari a 3 per ogni transazione. L’acquisto si potrà fare solo online con diverse modalità di pagamento (Visa, MasterCard, PayPal).

Flixbus: come riscattare il voucher

Al momento della conferma del pagamento, viene inviata una mail che contiene il voucher da poter utilizzare per il vostro viaggio Flixbus o Flixtrain. Se la mail non vi spunta nella posta in arrivo controllate lo spam. Per utilizzare il voucher, bisogna accedere al sito o all’app Flixbus. Da lì scegliere la tratta che si vuole raggiungere ed inserire il codice nella sezione “riscatta voucher”, per ottenere lo sconto.