Catania, continua la stretta sui parcheggiatori abusivi: altri due sanzionati

Non si ferma l'azione delle forze dell'ordine contro i parcheggiatori abusivi: tra la giornata di ieri e quella di oggi, beccati altri due di loro.

Continua incessante l’attività di controllo del territorio finalizzata alla repressione del fenomeno illegale che vede ancora soggetti intenti a svolgere le mansioni di parcheggiatore abusivo.

Nella giornata di ieri, in piazza Manganelli, personale dipendente della Polizia di Stato ha denunciato penalmente un soggetto, già recidivo, che oltre ad esercitare l’ attività di parcheggiatore abusivo, gesticolava con arroganza al fine di gestire la viabilità della piazza in pieno centro ed il relativo parcheggio delle auto.

Inoltre anche nella mattinata odierna, in via Cimarosa, è stato sanzionato amministrativamente un altro soggetto intento a svolgere l’ attività di parcheggiatore abusivo, sorpreso mentre chiedeva denaro in cambio di manovre di parcheggio favorite ad un utente.