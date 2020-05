Coronavirus in Sicilia: il punto sui contagi alla vigilia della “Fase 2”

Ecco il quadro sul Covid-19 in Sicilia aggiorato alle ore 15 di oggi, domenica 3 maggio. Ecco come si presenta la situazione alla vigilia della "Fase 2".

Coronavirus in Sicilia: la situazione contagi rimane stabile alla vigilia della Fase 2. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi (domenica 3 maggio), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 85.955 (+1.603 rispetto a ieri), su 78.409 persone: di queste sono risultate positive 3.240 (+27), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.203 (+17), 795 sono guarite (+8) e 242 decedute (+2).