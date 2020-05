Regione Sicilia, dalla Finanziaria 300 milioni per i comuni colpiti dall’emergenza

L'Ars è ancora al lavoro per approvare tutti i punti della nuova Finanziaria. Ecco alcuni degli articoli più importanti approvati finora, riguardanti i fondi ai comuni colpiti dalla pandemia e il trasporto pubblico.

Procedono serrati i lavori all’Ars per l’approvazione della Finanziaria, dopo che nella giornata di ieri non si è riusciti a concludere i lavori. Tra gli articoli già approvati, l’articolo 9 e l’articolo 12 sarebbero particolarmente importante, in quanto consente di destinare 300 milioni ai comuni siciliani, cui si fa fronte con risorse dei fondi extraregionali e del Poc 2014/2020, e di destinare oltre due miliardi di fondi per il trasporto pubblico siciliano.

Fondo regionale per i comuni

Tali fondi consentono di arginare le perdite subite dai comuni siciliani a causa delle mancate entrate dovute all’esenzione o alla riduzione di tributi locali. In particolare, le tasse dovute da operatori economici, imprese, enti e associazioni per l’utilizzo di immobili quali sale cinematografiche e teatri o per l’utilizzo di strutture ed impianti sportivi. Tutte attività che, a causa dell’emergenza sanitaria, dal 9 marzo sono sospese per via delle misure di contenimento.

Inoltre, dei 300 milioni 2 vanno ai comuni dichiarati “zona rossa” in Sicilia, vale a dire Villafrati, Agira, Troina e Salemi, che dal 4 maggio non saranno più tali. Inoltre, fino al 5% delle risorse vanno a personale di polizia locale, protezione civile e servizi sociali comunali direttamente impegnato per il contenimento dell’emergenza, come premio-produttività.

Trasporti pubblici: stanziati oltre due miliardi di fondi

Un ulteriore articolo approvato, l’articolo 12, permette di effettuare interventi anche in merito ai trasporti pubblici, con fondi in 6 anni per 2 miliardi e 200 milioni. Questa la distribuzione di parte dei fondi, stanziati per esercizi finanziari che vanno dal 2020 al 2026.