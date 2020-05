Coronavirus in Sicilia: a Catania 6 nuovi positivi, ma calano i ricoverati

I dati comunicati dalla Regione relativi all'andamento del coronavirus in Sicilia nelle varie province aggiornato a oggi, 1 maggio, e le statistiche complete sulla pandemia.

I casi di coronavirus in Sicilia negli ultimi giorni continuano a crescere, ma con una lentezza che permette alla Regione di avvicinarsi a grandi passi verso la Fase 2. Questo il senso della nuova ordinanza firmata ieri dal governatore Nello Musumeci, che, muovendosi nei limiti fissati dall’ultimo DPCM, allenta le maglie del lockdown sull’Isola. I numeri, del resto, sono dalla parte dei siciliani.

I casi di coronavirus si mantengono stabili. Malgrado l’aumento di contagiati, infatti, l’intera Regione è sul plateau, con numeri stabili o in leggera diminuzione nelle nove province. Attraverso un rapido riscontro con la giornata di ieri, infatti, ci si può accorgere che non solo nelle province meno popolate, come Caltanissetta, Agrigento o Ragusa, ma anche nelle zone a più alta densità abitativa e più colpite dal virus i casi aumentano leggermente o non aumentano affatto, come a Catania o Messina. Per un riscontro completo dell’andamento del coronavirus in Sicilia, si rimanda alle infografiche aggiornate giornalmente a cura della redazione.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi (venerdì 1 maggio), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 124 (16, 24, 11);

Catania, 671 (90, 226, 84);

Enna, 289 (121, 93, 29);

Messina, 377 (79, 122, 49);

Palermo, 382 (67, 92, 28);

Ragusa, 57 (7, 29, 6);

Siracusa, 110 (45, 93, 24);

Trapani, 92 (4, 42, 5).

I dati evidenziano dunque un nuovo leggero aumento nella provincia di Catania, dove rispetto a ieri sono sei i nuovi casi. Sempre in provincia di Catania, sale di un caso il numero dei decessi, mentre diminuiscono di sette rispetto a ieri i ricoverati, dimessi dagli ospedali ma ancora in isolamento domiciliare e dunque non formalmente guariti.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.