Coronavirus in Sicilia, i dati di oggi: un nuovo positivo ogni 228 tamponi

I casi di coronavirus in Sicilia nella giornata di oggi, 1 maggio, assieme alle statistiche aggiornate relative all'evoluzione del contagio nell'Isola.

La situazione epidemiologica del coronavirus in Sicilia ha spinto il governatore Nello Musumeci a pubblicare nella serata di ieri una nuova ordinanza contenente delle misure meno stringenti riguardo al lockdown. Come le altre regioni italiane, anche la Sicilia ripartirà dal 4 maggio con la cosiddetta “Fase 2”, che consentirà agli abitanti dell’Isola di spostarsi per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Inoltre, sì all’attività di asporto di bar, ristoranti e gelaterie, anche la domenica.

Questi, dunque, i dati relativi all’andamento del coronavirus in Sicilia nella giornata di oggi. Ieri il numero dei contagi è stato decisamente basso se rapportato al numero di tamponi effettuati, oltre 4 mila, un record per la Regione, e un dato particolarmente positivo viene da Catania, dove non si sono registrati nuovi casi in data 30 aprile.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi (venerdì 1 maggio), in merito all’emergenza coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 82.860 (+3.191 rispetto a ieri), su 77.490 persone: di queste sono risultate positive 3.194 (+28), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.171 (+14), 786 sono guarite (+12) e 237 decedute (+2). Si tratta di dati ancora positivi, malgrado l’aumento dei decessi. Rapportando il numero di nuovi contagiati al numero di tamponi svolti, ancora considerevole, emerge che nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo caso ogni 228 test. La percentuale di contagiati rispetto al totale dei tamponi svolti finora, invece, è del 4,12%.

Degli attuali 2.171 positivi, 429 pazienti (-12) sono ricoverati – di cui 30 in terapia intensiva (-3) – mentre 1.742 (+26) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.ito chiamare il numero verde 800.45.87.87.