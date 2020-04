Concorsi Sicilia: tutti i bandi attivi e in scadenza

Concorsi Sicilia: per chi è alla ricerca di lavoro, alcuni dei bandi a cui poter accedere nelle prossime settimane in Sicilia.

Università di Messina, 1 ricercatore in scienza delle finanze

L’Università di Messina bandisce il concorso per 1 posto da ricercatore a tempo determinato per il ruolo di ricercatore nel settore concorsuale 13/A3 Scienza delle finanze presso il dipartimento di Economia. I requisiti richiesti sono:

aver conseguito da non oltre otto anni dalla data di febbraio 2018 il titolo di dottorato di ricerca;

esperienza professionale o di dipendenza almeno biennale presso atenei o enti di ricerca escluse le regioni del sud italia (Sicilia, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Calabria, Molise e Puglia).

La domanda di partecipazione va compilata entro il 2 maggio 2020 tramite il portale delle istanze dell’università.

Università di Palermo, 1 professore di diritto internazionale

L’ateneo palermitano bandisce il concorso per l’assunzione di un docente di prima fascia presso il dipartimento di giurisprudenza, settore concorsuale 12/E1 diritto internazionale. La domanda di partecipazione va stampata, scansionata e inviata tramite indirizzo pec all’indirizzo di posta certificata dell’università di Palermo, entro il 10 maggio 2020.

Istituto di Astrofisica di Catania, 1 posto da tecnologo

Tra gli altri concorsi Sicilia, c’è quello dell’istituto nazionale di Astrofisica, dove ha sede pure l’osservatorio astrofisico di Catania, che ha bandito la selezione concorsuale per l’assunzione con contratto a tempo pieno e determinato per un anno di un tecnologo di III livello. I requisiti richiesti sono:

diploma di laurea in fisica o astronomia o ingegneria, conseguito secondo l’ordinamento vigente;

dottorato di ricerca ovvero documentata esperienza almeno triennale svolta presso altre Università, Istituti o altri enti di ricerca pubblici o privati sui temi attinenti;

documentata esperienza lavorativa di almeno un anno in attività di radiografia muonica mediante utilizzo di rilevatori SiPm e caratterizzazione di rilevatori in laboratorio mediante strumentazione elettro-ottica specializzata.

La domanda di partecipazione va spedita entro giorno 11 maggio 2020, presso la sede dell’Istituto nazionale di astrofisica di Catania, oppure all’indirizzo di posta certificata dello stesso istituto.

Azienda ospedaliera Papardo di Messina, 5 posti da dirigente medico

L’azienda ospedaliera Papardo di Messina bandisce un concorso per la selezione di 5 dirigenti medici di varie discipline, con contratto a tempo indeterminato. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

laurea in medicina e chirurgia;

specializzazione nella disciplina medica per cui si concorre;

iscrizione all’albo dei medici e dei chirurghi.

Coloro che intendono partecipare saranno sottoposti ad una prova scritta, una orale ed una pratica.

La domanda di ammissione al concorso va redatta in carta libera, deve essere sottoscritta e deve essere indirizzata all’Azienda ospedaliera Cacopardo di Messina tramite raccomandata postale A.R. o tramite indirizzo pec entro il 14 maggio 2020.

Policlinico Giaccone Palermo, 2 posti da dirigente medico di chirurgia pediatrica

Il Policlinico Giaccone di Palermo bandisce un concorso per titoli ed esami, per l’assunzione di due dirigenti medici per l’U.O. di chirurgia pediatrica con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

I requisiti richiesti sono:

Laurea in medicina e chirurgia;

iscrizione all’ordine dei medici e dei chirurghi;

specializzazione medica nella disciplina oggetto del concorso.

La selezione dei candidati avverrà su 3 prove (scritta, pratica ed orale). La domanda di partecipazione al concorso va inviata alla sede del Policlinico Giaccone entro il 15 maggio 2020.

Consiglio nazionale delle ricerche, sede distaccata di Catania 1 ricercatore

Tra gli altri concorsi Sicilia, quello del Cnr-Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale con sede di Napoli, che bandisce 1 borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Catania. I requisiti richiesti sono:

Diploma di laurea in Archeologia o Lettere Classiche;

non aver compiuto il 35° anno di età;

documentata esperienza in attività di classificazione e analisi crono-tempologica delle principali produzioni ceramiche di età classica, ellenistica, romana e medioevale in territorio siciliano;

Documentata esperienza nella conduzione di indagini stratigrafiche e nell’analisi di contesti archeologici con particolare attenzione all’ambito urbano;

Documentata esperienza nell’utilizzo di applicativi software per l’archiviazione, l’analisi e la condivisione di dati storico-archeologici;

Documentata esperienza nell’utilizzo di applicativi software per la produzione e la gestione di dati geospaziali;

Conoscenza di lineamenti storici di età classica, ellenistica, romana, tardo-antica e medievale in ambito siciliano;

Conoscenza di lineamenti del tema “archeologia urbana” nel contesto nazionale ed internazionale;

Conoscenza della lingua inglese.

La domanda di partecipazione alla selezione va spedita entro il 18 maggio 2020 all’indirizzo pec dell’istituto.

Asp Trapani, 9 posti vari profili

Tra i concorsi Sicilia in ambito sanitario, l’azienda sanitaria provinciale di Trapani mette a concorso la selezione per titoli ed esami di 3 posti da dirigente medico e di 6 posti da assistente amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato. I requisiti richiesti sono:

Status di dipendente a tempo indeterminato con la qualifica corrispondente a quella per la quale si concorre; se appartenente a P.A. diversa dal comparto Sanità, si farà riferimento alle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale allegate al DPCM del 26/06/2015;

Avvenuto superamento del periodo di prova;

Piena ed incondizionata idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, senza alcuna limitazione o prescrizione e non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, sia pure parziale;

Non aver subito, nel biennio precedente, sanzioni disciplinari superiori alla multa di importo pari o superiore a quattro ore di retribuzione, ovvero (per la mobilità di dirigente medico di Pediatria) non aver subito, nel biennio precedente, sanzioni disciplinari o procedimenti di responsabilità e non avere procedimenti disciplinari m corso;

Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso ostativi al rapporto di Pubblico Impiego;

Specializzazione nella disciplina di Pediatria o in disciplina equipollente o affine;

Non aver avuto una valutazione negativa a seguito della verifica dei risultati e delle attività dei Dirigenti (solo per la mobilità di dirigente medico di Pediatria).

La domanda di partecipazione alla selezione va inviata o all’indirizzo postale dell’Asp di Trapani o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec della stessa asp di Trapani, entro il 24 maggio 2020.

Asp Agrigento, 23 posti da dirigente medico

Ultima segnalazione sui concorsi Sicilia quello dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, che bandisce una selezione per titoli ed esami con contratto a tempo pieno ed indeterminato per 23 dirigenti medici in varie discipline (medicina d’urgenza, di pronto soccorso e anestesia).

I requisiti richiesti sono:

Laurea in medicina e chirurgia;

specializzazione nelle branche specialistiche oggetto del concorso ovvero discipline equipollenti o affini;

iscrizione all’ordine professionale.

La domanda di partecipazione va inviata entro il 25 maggio 2020 o all’indirizzo di pec dell’azienda oppure all’indirizzo postale della stessa azienda.