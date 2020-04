Covid-19 in Italia, oggi più contagiati che guariti: i dati della Protezione Civile

Il numero dei casi di Coronavirus in Italia aggiornato a oggi, venerdì 24 aprile. I dati ufficiali sono forniti dalla Protezione Civile.

Attraverso i dati aggiornati del sito della Protezione Civile si può fare il punto della situazione in merito all’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri degli ultimi giorni continuano a indicare un trend positivo relativo al numero dei contagi in Italia, ma da tutte le parti rimane forte l’invito a non abbassare la guardia.

Nella giornata di oggi sono stati riscontrati complessivamente 3.021 casi in più, tenendo conto sia dei nuovi guariti che dei decessi. I primi sono aumentati di 2.922, portando il totale dei guariti a 60.498. D’altro canto, purtroppo, si contano anche oggi oltre 400 decessi, 420 per la precisione, per un totale di 25.969 morti dall’inizio della pandemia. Il bollettino di oggi, quindi, continua a far registrare un numero particolarmente alto di casi, dopo la diminuzione riscontrata ieri.

In terapia intensiva si trovano oggi 2.173 persone, 94 in meno rispetto a ieri. Il numero di positivi, attualmente, è di 106.527 unità.