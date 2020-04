Sicilia: nuovo modulo per i pendolari dello Stretto di Messina

Scarica il modulo per i lavoratori pendolari delle Stretto di Messina, previsto dall'ordinanza della Regione Siciliana del 18 aprile 2020.

Una nuova ordinanza contingibile e urgente della Regione Siciliana è stata emanata lo scorso 18 aprile 2020: in ultima pagina figura il modulo per i lavoratori pendolari dello Stretto di Messina da compilare ed esibire all’atto dell’imbarco al personale addetto al controllo a partire dalla prima corsa del 22 aprile. Restano in vigore le disposizioni relative al controllo sanitario agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri.

I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modulo scaricabile in fondo a questa pagina e “trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it. Entro le 24 ore successive all’invio della dichiarazione, il modello verrà restituito alla mail di provenienza con il “visto” di autorizzazione. Esso dovrà essere esibito all’atto dell’imbarco al personale addetto al controllo. Copia di ciascuna dichiarazione verrà inoltrata alla Prefettura di Messina ed al Comune di residenza del richiedente”. Le dichiarazioni di cui al comma che precede dovranno pervenire al Dipartimento di Protezione Civile a partire da oggi, 20 aprile 2020.

“Il Coordinatore dell’Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana di Messina, di concerto con l’ASP territorialmente competente, prosegue con le attività di controllo sanitario agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri, nel medesimo Comune“.