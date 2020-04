Pacco sospetto a Catania, in Corso Sicilia. Sul posto artificieri, vigili del fuoco e polizia per effettuare tutte le verifiche richieste dal protocollo.

Pacco sospetto in Corso Sicilia a Catania. La zona, in questo momento, sarebbe transennata per permettere agli artificieri, intervenuti sul posto, di poter effettuare tutte le verifiche del caso. Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di una borsa, lasciata vicino alla fermata del bus, ad aver destato i sospetti.

Sul posto, insieme agli artificieri, anche Vigili del Fuoco e Polizia.

In aggiornamento…