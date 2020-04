Catania, 10 agenti accerchiano un uomo e lo picchiano: video diventa virale

Un uomo è stato accerchiato da una decina di poliziotti e picchiato: il fatto si è verificato nei giorni scorsi a Catania e il video dell'accaduto è subito diventato virale.

È rimbalzato sui social, suscitando un’ondata di polemiche, un video che ritrae dieci agenti della polizia circondare e prendere a manganellate un uomo. Il fatto è avvenuto in viale Vittorio Veneto a Catania e il video risalirebbe allo scorso 14 aprile 2020. Secondo alcune ricostruzioni, la persona coinvolta sarebbe un uomo di 55 anni che, dopo essere salito su un autobus dell’Amt con una mano fasciata, avrebbe chiesto all’autista di portarlo al Pronto soccorso.

L’autista avrebbe fermato il mezzo e chiamato un’ambulanza ma, giunto il mezzo sul posto, il 55enne avrebbe rifiutato il trasferimento in ospedale in evidente stato di agitazione. Una volante della polizia, che aveva assistito alla scena, si sarebbe fermata quindi per verificare l’accaduto.

Sul posto arrivano poco dopo altre pattuglie che, dopo aver tentato di calmare l’uomo, l’avrebbero immobilizzato a terra e colpito con i manganelli. L’uomo sarebbe stato infine portato in ospedale, medicato e sottoposto a Tso.