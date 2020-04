World Press Photo 2020: secondo posto per un fotografo catanese

Sono stati annunciati i vincitori della 63° edizione del contest di fotogiornalismo "Word Press Photo": al secondo posto la foto di un reporter catanese scattata in un campo profughi in Siria.

È Alessio Mamo ad aggiudicarsi il secondo posto per la 63° edizione del contest fotografico “World Press Photo”. Si tratta di un concorso di fotogiornalismo che racchiude diverse categorie e che ogni anno prevede una mostra itinerante in tutto il mondo. Quest’anno l’esposizione sarebbe arrivata anche a Palermo, ma la condizione di pandemia in corso non permetterà lo svolgimento della mostra, che nel frattempo è stata rimandata a data da destinarsi.

La foto con la quale Alessio Mamo ha ottenuto il secondo posto rientra nella categoria “General News” e porta il titolo di “Russian Mother and her Child at Al-Hol Camp”. Lo scatto ritrae infatti una donna con il figlio tra le braccia mentre attende in coda per accedere ad un ospedale di fortuna nel campo per rifugiati Al Hol nel Nord della Siria. Dalla descrizione fornita sulla foto e dalla stessa immagine traspare la sensibilità del tema affrontato dal reporter e le condizioni in cui vivono i rifugiati nei campi.

Il vincitore della categoria “General News” è invece un fotografo giapponese Yasuyoshi Chiba, il quale ha presentato l’immagine dal titolo “Straight Voice” che ritrae un giovane illuminato dalle luci di alcuni cellulari mentre recita una poesia tra alcuni dimostranti durante un blackout avvenuto a Khartoum, in Sudan.

Il successo di Alessio Mamo non è però una novità. Si tratta infatti della seconda occasione in cui il fotografo catanese si è aggiudicato il premio: infatti, nel 2018 aveva vinto con la foto di Manal, una ragazzina irachena di 11 anni con una maschera sul volto, messa per protezione dopo aver subito numerosi interventi chirurgici a causa di un’esplosione nel corso della guerra.

Con una laurea in Chimica ma con una passione maggiore per i viaggi che per i laboratori, Alessio Mamo è un fotografo freelance catanese, laureatosi nel 2007 in fotografia all’Istituto Europeo di Design di Roma. I temi che lo interessano principalmente nel fotogiornalismo sono quelli legati ai rifugiati e alla migrazione nell’area Mediterranea, dalla Sicilia al Medio Oriente. Le sue foto sono state pubblicate sulle riviste più famose tra le quali è possibile citare TIME, Le Monde, Der Spiegel, Stern, National Geographic e ancora Internazionale e AlJazeera. Mamo si attesta l’unico siciliano vincitore per l’edizione 2020 del concorso, ma anche altri italiani spiccano nell’elenco, quali Luca Locatelli, Daniele Volpe, Fabio Bucciarelli, Nicolò Filippo Rosso e Lorenzo Tugnoli.