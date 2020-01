Scelta dalla Nasa come foto del giorno: è lo scatto che ritrae la luna al 2% e la chiesa di S. Giovanni Evangelista a Modica.

Lo scatto risale al 17 dicembre 2019 e ritrae una suggestiva luna al 2% dallo skyline di Modica, in Sicilia. La foto è stata scattata dalla regista siciliana Alessia Scarso ed è stata scelta come Earth Picture of the day dalla Nasa. La particolarità è proprio quella di immortalare uno spicchio di luna invisibile a occhio nudo, assieme alla suggestiva Chiesa di S. Giovanni Evangelista a Modica.