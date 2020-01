Amazon, pagamento a rate a tasso zero: come funziona

Amazon: il colosso dell'e-commerce lancia un nuovo servizio. Anche per gli utenti italiani sarà possibile acquistare a rate. Ecco come funziona.

Amazon è ormai il leader indiscusso dell’e-commerce a livello mondiale. Le novità sulle potenzialità e sui servizi della piattaforma sono in costante aggiornamento, ma l’ultima delle novità potrebbe davvero agevolare il nostro modo di fare acquisti. Pare infatti che Amazon stia sperimentando una nuova modalità di rateizzazione a tasso zero, anche in Italia. Al momento la novità di Amazon è disponibile solo per alcuni oggetti, ma non si esclude che sia un test del colosso di Seattle per introdurre stabilmente questa opportunità.

Amazon: chi può usufruire delle rate a tasso zero

Per approfittare della nuova funzionalità della piattaforma, basterà una semplice carta di credito associata al proprio profilo su Amazon. Non saranno necessarie carte speciali, ma basterà essere in possesso di una semplice Visa, MasterCard o American Express. Pare non siano però accettate le carte prepagate. Sulla pagina di Amazon dedicata ai Pagamenti sono già state spiegate le modalità: il nuovo metodo di pagamento è disponibile solo per i prodotti nuovi e per i dispositivi nuovi e ricondizionati certificati, venduti e spediti da Amazon. Sarà possibile, inoltre, usufruire di questa agevolazione per un solo prodotto idoneo di ciascuna categoria dei prodotti presente nel carrello al momento dell’acquisto. Per usufruire di questo metodo di pagamento, infine, è necessario possedere determinati requisiti: bisogna essere resistenti in Italia, l’account Amazon col quale si effettua l’ordine deve essere attivo da almeno un anno, bisogna avere una carta di credito o di debito valida e avere una buona cronologia di pagamenti su Amazon.

Amazon, come funziona la ripartizione delle rate

Sul sito si specifica che è possibile usufruire di questa rateizzazione solo per i prodotti dove figura l’opzione “5 rate mensili da” nella pagina di dettaglio dell’articolo. Le rate saranno appunto 5 per ogni mese e non sono previsti interessi o oneri finanziari. Le rate saranno così suddivise: prima rata mensile alla data di spedizione; seconda rata mensile 30 giorni dopo la data di spedizione; terza rata mensile 60 giorni dopo la data di spedizione; quarta rata mensile 90 giorni dopo la data di spedizione; quinta rata mensile 120 giorni dopo la data di spedizione. L’importo della rata successiva o l’intero importo può essere saldato, infine, in qualsiasi momento. Per ulteriori dettagli e informazioni sulle modalità, si consiglia di consultare direttamente il sito di Amazon.