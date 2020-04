Covid-19 in Sicilia, quasi 300 i guariti: i dati di oggi nelle province

La situazione attuale sui contagi in Sicilia, provincia per provincia, come comunicati dalla Regione Siciliana.

Verso il miglioramento la situazione Coronavirus in Sicilia: il contagio sembra diffondersi poco e lentamente con solo qualche decina in più di casi al giorno per provincia. Inoltre, diminuisce la pressione sulle strutture sanitarie: da due giorni non si registrano casi positivi al Policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania, mentre due tamponi sono risultati positivi all’ospedale Garibaldi. Due nuovi casi anche all’azienda ospedaliera Cannizzaro, dopo due giorni con 0 casi, mentre sono 4 i pazienti dimessi.

La divisione degli attuali positivi nelle varie province è la seguente:

Caltanissetta, 114 (15, 14, 10);

Catania, 607 (114, 73, 65);

Enna, 304 (170, 29, 25);

Messina, 377 (127, 52, 38);

Palermo, 335 (71, 44, 25);

Ragusa, 59 (5, 5, 5);

Siracusa, 101 (58, 60, 16);

Trapani, 113 (7, 17, 5).

Come si evince dai dati, la provincia di Ragusa è l’unica a non aver superato i 100 casi positivi; anzi, ad essere ferma consistentemente lontana dalla tripla cifra. Dando ancora un’occhiata ai grafici, ci si rende conto con un colpo d’occhio come Catania, dopo la prima fase di impennata, abbia rallentato decisamente la velocità dei contagi rispetto alle altre province, con meno di 20 casi registrati negli ultimi quattro giorni, laddove nello stesso periodo, un mese fa, se ne registravano oltre 50 in più (dal 17 al 18 marzo). All’opposto, il caso di Messina mostra come la pandemia abbia avuto un’impennata verso la fine del mese, superando successivamente anche la più popolata provincia di Palermo. In ogni caso, anche nel Messinese i casi di Covid-19 sono in diminuzione rispetto al dato nazionale.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana, al momento impegnata nel trattamento dei possibili step per la futura “Fase 2”. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.