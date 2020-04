Coronavirus, in Italia superati i 20 mila morti. Il bollettino di oggi della protezione civile

La conferenza stampa della protezione civile nel giorno di Pasquetta, 13 aprile 2020. Tutti gli aggiornamenti su contagi, attualmente positivi, morti e guariti.

159.516 i casi totali di contagio da inizio epidemia, 1,046,910 i tamponi registrati, con una media di 17315 test su 1 milione di popolazione

Il bollettino di oggi 13 aprile

Oggi si registrano 3.153 in più rispetto a ieri, un incremento inferiore rispetto a quello 12 aprile (4092 nuovi casi).

Attualmente positivi: 103.616, (1.363 in più rispetto a ieri); Guariti: 35.435 (1.224 in più); Deceduti: 20.465 (566 in più).



Calano ancora, per il decimo giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.260 i pazienti nei reparti, 83 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.143 sono in Lombardia, 33 in meno rispetto a ieri. Dei 103.616 malati complessivi, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 176 in più rispetto a ieri, e 72.333 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

La diretta della protezione civile

🔴 Coronavirus: facciamo il punto della situazione sull’emergenza con il Capo Dipartimento Borrelli. Segui la diretta 👇 Pubblicato da Dipartimento Protezione CivileSu & nbsp; Lunedì 13 aprile 2020 </ blockquote> </ div>

Ultimo report della protezione civile (9 aprile)

Età media: 78 anni

Età mediana: 80 anni (più alta di oltre 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione e la cui età media è di 62 anni)

Sesso: uomini 67,1%, donne 32,9%

Patologie pregresse al momento del ricovero:

– Pazienti con 0 patologie pre-esistenti 3,5%

– Pazienti con 1 patologia pre-esistente 14,8 %

– Pazienti con 2 patologie pre-esistenti 20,7 %

– Pazienti con 3 o più patologie pre-esistenti 61%

Aree geografiche con la percentuale maggiore di deceduti

– Lombardia con 58,4%

– Emilia Romagna con il 13,3%

– Piemonte con il 7,3%.

– Veneto con il 4,5%

Sintomi più comunemente osservati prima del ricovero nelle persone decedute

– febbre 76%

– dispnea 72%

– tosse 38%

– diarrea 6%

– emottisi 1%