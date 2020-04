DPCM 10 aprile, non solo librerie: tutte le attività che riapriranno a breve

La bozza del DPCM firmato nella serata di ieri dal premier Giuseppe Conte prevede la riapertura di diverse attività. Ecco quali potranno riaprire nel giro di pochi giorni.

Nella serata di ieri è arrivata la tanto attesa conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, nel quale è stata annunciata la pubblicazione di un nuovo DPCM a data 10 aprile, che proroga le misure di contenimento già in vigore da ormai più di un mese fino alla data del 3 maggio. Diversi i temi su cui il Presidente del Consiglio è intervenuto, dal tanto discusso MES agli Eurobond, fino ad arrivare a prospettare alcuni segnali che mostrano chiaramente come il governo si stia lentamente muovendo verso la cosiddetta “fase due”.

Un primo segnale arriva dalla possibilità di riapertura, a partire dal 14 aprile e con tutti gli accorgimenti di sicurezza del caso, di librerie e cartolerie, comunicata dallo stesso Conte nel corso della conferenza stampa. Tuttavia, diverse sono le attività che riapriranno a partire dalla prossima settimana, indicate all’interno della bozza del DPCM in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

DPCM 10 aprile: le attività che riapriranno

Oltre alle già indicate cartolerie e librerie, riapriranno a breve anche i negozi di abbigliamento per neonati e bambini. Inoltre, viene avviata la ripresa della produzione di fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura e quella di utensileria manuale. Presente e già indicata nel corso della conferenza stampa tra le riaperture anche l’industria di legno e sughero (esclusi i mobili), così come attività forestali di cura e manutenzione del paesaggio.

Per quanto riguarda la tecnologia, riparte la costruzione di Pc e periferiche e si potranno ricominciare a produrre componenti e schede elettroniche. Per quanto riguarda i call center, si specifica che sono consentite soltanto le attività “in entrata”, vale a dire di risposta agli utenti per informazioni o reclami. Tutte le attività che riapriranno sono consultabili tra le bozze del DPCM agli allegati 1 e 2.