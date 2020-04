Covid-19, Oasi di Troina cerca personale: bando per medici e infermieri

Nell'ambito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, l’Istituto emana un avviso pubblico per il potenziamento del proprio personale sanitario.

Si cercano Infermieri, con Laurea triennale in Scienze Infermieristiche ovvero diploma universitario di Infermiere e iscrizione all’albo professionale degli Infermieri;

Operatori Socio-Sanitari con Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico e Titolo specifico dì Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale;

Dirigenti Medici e Medici specializzandi con Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, specializzazione in una delle discipline oggetto del bando e iscrizione al relativo Albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente avviso.

