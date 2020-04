Coronavirus, il punto sui contagi in Sicilia: i dati di oggi

Ecco i dati diffusi dalla Regione Siciliana in merito all'andamento dei contagi nell'Isola: 9 guariti e 5 deceduti.

Coronavirus: nonostante la frenata di questi ultimi giorni, l’emergenza Covid-19 continua ad allarmare e a costringere gli italiani tra le mura di casa. A livello nazionale, i numeri sono incoraggianti grazie alla significativa diminuzione dei contagi e all’alto numero di guariti. Tuttavia gli esperti fanno sapere che non siamo totalmente fuori dalla fase più difficile della pandemia.

In Sicilia cresce la preoccupazione per un possibile aumento dei contagi e per il picco previsto dagli esperti per la prossima settimana. La Regione Siciliana, come ogni giorno, ha comunicato i dati relativi alla giornata di oggi domenica 5 aprile 2020 per monitorare l’andamento dei contagi nell’Isola. Di seguito i dati riportati dalla Regione:

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 21.904 (+2.008 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 1.994 (+62), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.774 persone (+48). Sono ricoverati 632 pazienti (+5), di cui 76 in terapia intensiva (+2), mentre 1.142 (+43) sono in isolamento domiciliare, 104 guariti (+9) e 116 deceduti (+5).

Il nuovo aggiornamento avverrà nella giornata di domani. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.