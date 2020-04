Instagram Down, gli utenti segnalano problemi di funzionamento

Instagram down: di nuovo malfunzionamenti sul social dedicato alle foto e alle stories.

È di nuovo Instagram Down in tutto il mondo: sono molti gli utenti che segnalano malfunzionamenti all’app. In particolare, non si riesce a caricare le stories e a pubblicare le foto.

Un malfunzionamento simile si è verificato anche ieri sera, quando sono stati registrati disservizi su Facebook, WhastApp e Instagram; il problema di ieri, in particolare, impediva di scaricare foto e messaggi vocali. Questa situazione potrebbe essere dovuta all’eccessivo numero di utenti connessi che, trovandosi in isolamento per via dell’emergenza Coronavirus, manterrebbero i contatti solo tramite i social.

Ieri, come oggi, il disservizio non è passato inosservato ai numerosi utenti che continuano a segnalare malfunzionamenti con un tweet.