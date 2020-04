Whatsapp e Instagram down: problemi con foto, stories e messaggi vocali

Numerose le segnalazioni degli utenti, impossibilitati nello scaricare immagini e messaggi audio.

Down di Whatsapp e Instagram ieri sera intorno alle 23. Non poche, infatti sono state le segnalazioni degli utenti che, a causa del malfunzionamento, non riuscivano a scaricare foto o messaggi vocali e a visualizzare le stories.

Sarebbe possibile imputare questo breve down al sovraccarico dei server: in questo periodo di isolamento forzato, i social sono infatti lo strumento principale per mantenersi in contatto.

Le due famose piattaforme fanno entrambe parte di Facebook e proprio l’imprenditore Mark Zukerberg aveva precedentemente annunciato delle operazioni per l’incremento del traffico: “Non ci troviamo ancora di fronte a una massiccia epidemia nella maggior parte dei Paesi del mondo. Ma se ciò accadrà, allora dovremo davvero assicurarci di esserne all’altezza dal punto di vista delle infrastrutture“.