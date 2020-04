Coronavirus, sospesa la manifestazione Corri Catania 2020

La manifestazione, che ogni anno coinvolge con la corsa tantissimi catanesi, viene sospesa per l'emergenza Covid-19.

Arriva questa mattina la decisione dell’Asd Corri Catania che riguarda la sospensione della nota manifestazione catanese che si tiene a maggio da ben undici anni.

“In considerazione dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus e delle misure di contenimento del COVID-19, comunichiamo la sospensione della corsa-camminata in programma domenica 10 maggio 2020 e del Corri Catania Village, in attesa di individuare una nuova data per riprogrammare l’evento. – ha dichiarato l’associazione – Corri Catania è da sempre molto amata e rappresenta una festa per il territorio, una giornata di gioia, di entusiasmo, di aggregazione e di condivisione; adesso, tutto ciò ci appare in netto contrasto con il momento storico che stiamo vivendo.“

Nell’attesa di una data certa per l’evento, Corri Catania consiglia di rispettare le norme: “Continueremo ad impegnarci per portare avanti con slancio e determinazione il nostro evento, – ha scritto su Facebook – quando le condizioni lo consentiranno e permetteranno di vivere con serenità e gioia la partecipazione alla corsa/camminata di solidarietà e ai tanti eventi collaterali in programma. Adesso, sforziamoci tutti per uscire al più presto dall’emergenza sanitaria e per tutelare la salute; poi, sarà ancora più bello ritrovarci!”