Coronavirus a Catania: panificio di via Plebiscito regala pane a chi ne ha bisogno

Anche a Catania si vedono sempre più opere di solidarietà: questa volta un panificio di via Plebiscito.

Il panificio “Pesce”, in via Plebiscito 891, esporrà ogni giorno a partire dalle ore 15:00 delle buste contenenti generi alimentari a disposizione di chiunque ne abbia realmente bisogno. Non sono poche le famiglie in difficoltà economica durante lo stop delle attività imposto dal decreto e anche a Catania sono sempre più numerose le iniziative volte ad aiutare i più bisognosi.