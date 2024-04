Catania, denunciato titolare di un panificio: rubava energia elettrica

Il controllo Asp ha fatto risaltare delle condizioni igenico-sanitarie precarie, dallo sporco accumulato ai soffitti ingialliti.

I carabinieri della compagnia di Fontarossa, insieme all’Asp di Catania ed alla società di E-distribuzione, hanno effettuato dei controlli a tappeto su diverse attività nel Catanese.

Il titolare di un panificio di Librino è stato denunciato per diverse irregolarità all’interno del suo esercizio, soprattutto per furto aggravato, in quanto è stato riscontrato che la corrente elettrica era ottenuta attraverso un allaccio abusivo. I carabinieri hanno infatti scoperto il mancato aggiornamento delle autorizzazioni per aver creato un altro ambiente adibito a deposito per alimenti e zona lavaggio stoviglie. Inoltre, l’Asp ha riscontrato precarie condizioni igenico sanitarie, trovando sporcizia nei locali, anche sotto le attrezzature.

Il proprietario dell’esercizio, un 40enne catanese, è stato adesso denunciato. Nel frattempo, è ancora in corso di quantificazione il danno economico arrecato alla società erogatrice E-Distribuzione.