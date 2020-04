“Buono famiglia” a Catania: il modulo per richiederlo

Da oggi è possibile compilare il modulo sul sito del Comune di Catania per chiedere il "Buono Famiglia": ecco chi può usufruirne e come richiederlo.

Sul sito del Comune di Catania è disponibile il modulo per richiedere il “Buono Famiglia”. L’intervento economico è destinato alle famiglie più disagiate in ambito sociale ed economico. Per richiederlo, basta scaricare e compilare il modulo precompilato dal sito del Comune e inviarlo tramite posta elettronica all’indirizzo email buonofamiglia@comune.catania.it con una fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale o tessera sanitaria. La scadenza è a breve: la domanda va presentata entro e non oltre il 9 aprile 2020.

Chi può richiederlo

I requisiti fondamentali per richiedere il “Buono Famiglia” sono:

non essere percettore del Reddito di Cittadinanza;

avere un valore ISEE riferito all’anno 2019 inferiore a 9.036 €;

essere in situazione di disagio abitativo dovuto a: provvedimento giudiziario di sfratto già convalidato o in corso di convalida, o rdinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità e/o per motivi di sicurezza pubblica legati a calamità naturali; provvedimento di separazione m non per violenza domestica con consequenziale allentamento dall’abitazione familiare, a bitare in alloggio che verte in condizione di precarietà cosi come definito dalla legge 1035;

bitare in alloggio che verte in condizione di precarietà cosi come definito dalla legge 1035; essere in condizioni di morosità legata al basso reddito per: perdita di lavoro, applicazione di ammortizzatori sociali, gravi malattie di almeno un componente del nucleo familiare, essere in stato di emergenza sociale di natura abitativa causata da gravi eventi calamitosi.

Possono fare richiesta anche chi è già stato preso in carico dall’Agenzia Sociale per la Casa. Le domande verranno esaminate in ordine di arrivo cronologico e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Successivamente coloro che saranno ritenuti idonei saranno contattati dalle assistenti sociali dell’Agenzia per la Casa per definire i termini del richiesta e verificare ciò che è stato dichiarato.