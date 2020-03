Covid-19 in Italia, 889 decessi e 1434 guariti: i dati della Protezione Civile

Il numero di casi di Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 28 marzo, così come comunicato dalla Protezione Civile.

La conferenza stampa della Protezione Civile di oggi riguardo l’andamento dei casi di Coronavirus in Italia di oggi rivede tra i presenti Angelo Borrelli, negli ultimi giorni assente dopo aver riportato sintomi febbrili, comunque non riconducibili al COVID-19.

Lo stesso capo della Protezione Civile, dopo aver ringraziato quanti in questi giorni si sono rivolti a lui augurandogli una pronta guarigione, ha dato lettura del bollettino giornaliero riguardante l’andamento dei contagi. Nella giornata di oggi, sabato 28 marzo, si sono registrati 3651 casi positivi in più, per un totale di 70065 casi.

Di questi, 3856 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, mentre in 26686 si trovano ricoverati in ospedale. I restanti, pari al 56% dei contagiati attuali, si trovano in isolamento domestico con sintomi lievi o senza sintomi.

Anche nella giornata di oggi, infine, si registra un numero particolarmente alto di morti, pari a 889 deceduti, con il totale che per la prima volta supera i diecimila morti (10023). Accanto a questo, fa da contraltare il numero molto alto di guariti, pari a 1434 nella giornata odierna, per un totale di 12384 guariti.