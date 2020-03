Coronavirus Catania, Protezione Civile in aiuto dei bisognosi: l’iniziativa di 20 volontari

L'iniziativa dei volontari della Protezione Civile riguarderà attività di call center, recapito farmaci, recapito pasti a disabili e anziani, le categorie più a rischio nell'emergenza coronavirus.

È in tempi di crisi come questi che emerge la solidarietà tra le persone e in particolare tra i più bisognosi e chi può dare una mano. Una ventina di dipendenti del servizio di Protezione Civile del Comune di Catania hanno messo, volontariamente ed a titolo gratuito, la propria prestazione professionale a disposizione delle iniziative del Comune in relazione all’emergenza Covid 19.

In una lettera inviata al Sindaco, all’assessore alla Protezione Civile e ai vertici amministrativi, i dipendenti della Protezione Civile hanno specificato che l’opera di volontariato sarà svolta al di fuori dell’orario di lavoro e dei compiti di istituto. Si tratterà, in particolare, di attività di call center, recapito farmaci, recapito pasti a disabili e anziani e quant’altro dovesse servire per fronteggiare l’emergenza.

Un’iniziativa – scrivono i dipendenti- che nasce dalla consapevolezza che “le risorse umane ed economiche da impiegare nella nostra città sono esigue”. Un importante gesto di solidarietà, da parte tra l’altro di operatori specializzati nella gestione delle emergenze, in un momento particolarmente delicato.