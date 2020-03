Covid-19 in Italia, oggi 969 decessi: il bollettino della Protezione Civile

Il dati sul contagio da Covid-19 comunicati dalla Protezione Civile, aggiornati al 27 marzo.

La Protezione Civile comunica i dati odierni sulla diffusione della pandemia in Italia; ecco i numeri di oggi annunciati dal Commissario Domenico Arcuri e il confronto con quelli registrati ieri.

Il numero dei guariti totali è 10.950, 589 in più rispetto a ieri. Il totale di casi positivi è 66.414, 3.732 in terapia intensiva; 75 pazienti sono stati trasferiti dalla Lombardia ad altre regioni italiane. I decessi registrati quest’oggi sono 969 di cui 50 relativi a ieri a causa di un’errata contabilizzazione di una regione.

Nella giornata di ieri si registravano 999 guariti, per un totale di 10361 pazienti ristabiliti, il totale di casi positivi era 4492, per un totale pari a 62013 pazienti positivi, 33648 in isolamento (asintomatici o con sintomi lievi) e 3612 in terapia intensiva. Per quanto riguarda i decessi, infine,ieri se ne contavano 662, per un totale di 8165 pazienti scomparsi dall’inizio della pandemia.