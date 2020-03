Covid-19 in Italia, oggi 662 morti: i dati della Protezione Civile

Gli aggiornamenti quotidiani sull'andamento della pandemia Coronavirus - Covid-19 in Italia forniti dalla Protezione Civile e aggiornati a oggi, giovedì 26 marzo.

A fare il punto della situazione, come ieri, sono i direttori del DPC Agostino Miozzo e Luigi D’Angelo che quindi permettono di mantenere l’appuntamento fisso della conferenza stampa, nonostante i sintomi febbrili che hanno colpito il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Tampone risultato negativo nella giornata di oggi.

Ecco i dati relativi a oggi stilati dalla Protezione Civile.

Come di consueto, sono stati letti innanzitutto i numeri relativi ai pazienti guariti: 999 nella giornata odierna, un numero che porta il totale dei guariti a 10361 pazienti ristabiliti. Il totale di casi positivi è di 4492 oggi, per un totale pari a 62013 pazienti positivi attualmente. 33648 in isolamento (asintomatici o con sintomi lievi) e 3612 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i decessi, infine, la giornata di oggi fa purtroppo registrare un numero particolarmente alto: 662 morti, per un totale di 8165 pazienti scomparsi dall’inizio della pandemia.

Anche in Sicilia i casi continuano a crescere, con le province di Catania, Palermo e Messina che continuano a essere le più colpite dalla pandemia.