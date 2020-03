Coronavirus a Enna: agente penitenziario positivo, 10 con sintomi

L'uomo, che aveva accusato febbre e difficoltà respiratorie, è ricoverato. Altri 10 agenti sono con sintomi

Un agente del carcere “Bodenza” di Enna è risultato positivo al test del Coronavirus.

La comunicazione arriva dal segretario nazionale dell’Unione sindacati Polizia Penitenziaria, Francesco D’Antoni, per cui la direzione della casa circondariale non sarebbe intervenuta per garantire “accertamenti diagnostici utili ad evitare che gli stessi potessero contagiare quanti operano nel penitenziario”.

Per D’Antoni sarebbero necessari test “veloci” su tutto il personale in servizio ad Enna e che venga garantita la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, oltre alla costante sanificazione degli ambienti di lavoro.