Angelo Borrelli ha la febbre: salta la conferenza stampa della Protezione Civile

La conferenza stampa della Protezione Civile prevista per le 18 di oggi è stata di conseguenza annullata.

Salta la quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile sull’andamento del Coronavirus in Italia. L’appuntamento, previsto come ormai noto per le 18 di oggi, è stato annullato a causa delle condizioni di salute di Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile, che nelle scorse ore avrebbe accusato sintomi febbrili mentre era in corso il comitato operativo.

Stando a quanto si apprende, a Borrelli è stato fatto un ulteriore tampone per il Covid-19, dopo l’esito negativo di quello effettuato nei giorni precedenti. Si attende di scoprirne l’esito.