Coronavirus a Catania: 4 guariti in 2 giorni all’ospedale Garibaldi-Nesima

Anche oggi all'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, altri due pazienti guariti dal Coronavirus.

Dopo i due guariti di ieri, anche nella giornata di oggi si registrano due guariti nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Garibaldi-Nesima, diretto dal professor Bruno Cacopardo.

Lo fa sapere in una nota l’ufficio stampa del nosocomio di Catania. In totale guariscono quindi quattro pazienti in due giorni, tutti di sesso maschile, compresi in un’età che vada dai 57 ai 65 anni.

I pazienti sono stati trattati con una terapia nata dall’associazione tra Idrossiclorichina e Azitromicina, capace di bloccare con efficacia la replicazione del nuovo Coronavirus. Peraltro due dei quattro pazienti risultano guariti anche viralmente, presentando una risposta assolutamente negativa al tampone.