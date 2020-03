Coronavirus Sicilia: la Polizia dona 500 tute a medici e infermieri

La Polizia ha donato ai medici siciliani 500 tute integrali che serviranno a proteggerli dal contagio durante i lunghi turni in ospedale.

L’emergenza Coronavirus sta vedendo in prima linea medici e infermieri, impegnati in turni massacranti e costantemente a rischio contagio. Per questa ragione la Polizia di Stato in Sicilia ha scelto di omaggiare gli eroi delle corsie con alcune tute integrali di protezione, quelle comunemente usate dal reparto scientifico durante i sopralluoghi.

A comunicarlo è stato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che ha voluto ringraziare i militari dell’Arma per questo gesto di solidarietà. “È un contributo importante – ha sottolineato l’assessore alla Salute Ruggero Razza – in un momento difficilissimo. Alle donne e agli uomini della Polizia, ai quali va la nostra gratitudine per ciò che fanno ogni giorno assieme alle altre Forze dell’ordine, la riconoscenza per questa ennesima dimostrazione di vicinanza“.

Le tute, donate in un numero di 500, serviranno alla protezione individuale dei sanitari impegnati nella cura dei malati affetti da Covid-19 negli ospedali siciliani.