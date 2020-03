Concorsi Sicilia: tutti i bandi ancora attivi

Concorsi Sicilia: per chi desidera lavorare sull'Isola, vi è ancora la possibilità di iscriversi ad uno dei molti bandi di concorso ancora attivi.

Concorsi Sicilia: sono molti i bandi di concorso pubblici il cui termine non è ancora scaduto. Chi desidera lavorare sull’Isola, dunque, può pensare di iscriversi, e partecipare così alla selezione per un posto a tempo indeterminato tra le diverse province siciliane.

Tra il capoluogo siciliano, Palermo, e Catania (e provincia), sono numerosissimi i bandi ancora attivi o in scadenza a breve. Vi sono poi delle posizioni aperte anche ad Agrigento e Messina. Perché, dunque, non analizzarle tutte? Una nuova opportunità di lavoro potrebbe essere dietro l’angolo.

Concorsi Sicilia: i bandi ancora attivi per Catania

Per la provincia etnea, sono molti i bandi da prendere in considerazione. Occorre partire da quelli più vicini alla scadenza: riguardano l’ambito universitario. Fino al prossimo 26 marzo, infatti, ci si potrà candidare alla posizione di ricercatore, nello specifico per il settore 05/01, Biochimica generale. Tra i requisiti, bisognerà essere in possesso del dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all’estero.

Sempre in ambito universitario, all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele” si cercano 4 nuovi dirigenti per il reparto di nefrologia: si potranno inviare le proprie candidature all’indirizzo email protocollo@pec.policlinico.unict.it entro e non oltre il prossimo 29 marzo.

Rimanendo in ambito ospedaliero, sono ricercate altre 5 figure dirigenziali presso l’Azienda Ospedaliera “Garibaldi”. I posti, a tempo indeterminato, saranno così divise: due dirigenti medici al reparto di oncologia medica, tre dirigenti medici, invece, da assegnare al reparto di geriatria. Si potrà presentare la propria domanda entro il prossimo 2 aprile.

Sono molte, invece, le figure mediche ricercate dall’Asp di Catania. Entro il prossimo 19 aprile, infatti, potranno essere presentate le candidature per seguenti posizioni: medico di medicina d’urgenza e di pronto soccorso, medico di medicina interna, medico igiene, medico neurologo, medico cardiologo, medico chirurgo.

Ricercate inoltre le figure di: medico gastroenterologo, medico ginecologo, medico infettivologo, medico nefrologo, medico nucleare, medico oncologo, medico ortopedico, medico patologo, medico pediatra, medico psichiatra, medico trasfusionale, medico urologo, infine medico patologo. Si tratta di posizioni dirigenziali, per un totale di 235 posti.

Da menzionare, infine, resta per Catania l’assegnazione di un posto come ricercatore alla sede secondaria dell’Istituto Di Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli, sita a Palazzo Ingrassia. Per quanto riguarda la provincia catanese, da segnalare sono un posto come poliziotto municipale e uno come istruttore direttivo contabile, categoria D, a Ramacca. A Pedara, infine, si ricerca un collaboratore tecnico, categoria B1.

Concorsi Sicilia: i bandi per Palermo

Per quanto riguarda il capoluogo Siciliano, sono diversi i bandi di concorso ancora aperti. Si parta dal Policlinico Paolo Giaccone: viene ricercato un dirigente medico, specializzato in pneumologia. Ci si potrà candidare entro il prossimo 30 marzo.

Agli ospedali riuniti “Villa Cervello”, invece, vi è la selezione per due candidati al posto di collaboratore professionale, sanitario e tecnico sanitario di laboratorio biomedico; i due posti, di categoria D e a tempo indeterminato, vanno ad occupare il personale del reparto di Anatomia Patologica. Ci si potrà iscrivere fino al prossimo 6 aprile.

Il prossimo 30 marzo avrà scadenza la domanda per candidarsi al posto di ricercatore presso l’Istituto per la Ricerca e l’innovazione. Tra i requisiti, figura la Laurea in Scienze Statistiche o Statistica Demografica e Sociale. All’Università di Palermo, infine, si ricerca entro il 5 aprile un professore di seconda fascia, per il settore 01/A3, ovvero Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, da andare ad inserire al Dipartimento d’Ingegneria.

Messina e Agrigento

A Messina sono ancora aperte le candidature per 6 posti di dirigente amministrativo presso il Policlinico “Gaetano Martino”, da compilarsi entro il prossimo 6 aprile. Sono altresì aperte le candidature, entro il 9 aprile, per i 25 posti in otorinolaringoiatria, malattie apparato respiratorio, cardiochirurgia, radiodiagnostica, nefrologia, medico neurochirurgia, ortopedia presso il “Papardo”.

Ad Agrigento, infine, presso l’Azienda Sanitaria Provinciale, si è alla ricerca di un posto dirigenziale per il reparto di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero agrigentino. Si potrà presentare domanda entro e non oltre il prossimo 6 aprile.