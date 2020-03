Offerte lavoro Sicilia: le posizioni aperte nell’Isola

Sono diverse le offerte lavoro Sicilia rivolte a diplomati e laureati in tutta l'Isola. Tra le altre, vi è anche la possibilità di lavorare per Poste Italiane.

Sebbene il periodo non molto favorevole per le assunzioni, sono numerose le offerte lavoro Sicilia disponibili sui siti specializzati. Sia per diplomati che per laureati, infatti, ecco tutte le posizioni attualmente aperte nell’Isola.

Offerte lavoro Sicilia: Poste Italiane assume

Poste italiane seleziona nuove risorse per il ruolo di postino da assumere con contratto a tempo indeterminato in previsione della stagione. Tra le differenti province, anche in quelle siciliane si ricercano, dunque, diplomati e laureati anche senza esperienza.

I requisiti richiesti sono:

possesso del diploma di scuola media superiore con valutazione minima di 70/100 o di laurea triennale con valutazione minima di 102/100;

patente di guida in corso di validità;

idoneità alla guida dell’automezzo aziendale (Piaggio liberty 125 cc);

certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di competenza o dal proprio medico curante;

per la sola provincia di Bolzano, patentino di bilinguismo.

Per candidarsi è necessario visitare la sezione “lavora con noi” del sito. La retribuzione mensile è di 1100 euro.

Offerte lavoro Sicilia: farmacista a Palermo

RANDSTAD Italia ricerca farmacisti per COOP ALLEANZA 3.0. La Risorsa sarà inserita presso il Corner Salute sito all’interno di punto vendita GDO a Palermo. I requisiti richiesti sono:

possesso della Laurea in Farmacia o Chimica e tecniche farmaceutiche;

l’abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo;

minima esperienza nella mansione;

domiciliato/a in zone limitrofe al punto vendita;

automunito/a.

Per candidarsi è possibile visitare la sezione Sicilia di Randstat Spa.

Offerte lavoro Sicilia: responsabile comunicazione a Catania

Randstad Talent Selection ricerca un/una responsabile della comunicazione per prestigiosa azienda cliente operante nel settore servizi a Catania. Requisiti:

Laurea/Specializzazione/Master in comunicazione digitale;

pregressa esperienza presso agenzie di comunicazione/pubblicità;

ottime competenze informatiche;

capacità di gestire un team di collaboratori;

conoscenza del ciclo integrato dei rifiuti;

conoscenza delle logiche di produzione di materiale audio e video;

gestione avanzata dei contatti con l’utenza attraverso sistemi informatici di ultima generazione.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura sul sito di Randstat Spa.

Offerte lavoro Sicilia: esperto gare d’appalto a Catania

Randstad Talent Selection ricerca un/una addetto/a ufficio gare d’appalto per prestigiosa azienda cliente operante nel settore servizi. Requisiti:

Laurea in Giurisprudenza;

ottima conoscenza del codice degli appalti e procedure di gara;

pregressa esperienza nel ruolo;

buone conoscenze informatiche di base: pacchetto Office, Microsoft Outlook;

ottima gestione dello stress;

capacità di lavorare in squadra;

precisione, determinazione, disponibilità ad effettuare straordinari in prossimità di chiusura gara.

L’azienda offre contratto a tempo determinato iniziale di un anno. Gli interessati possono visionare l’offerta di lavoro e candidarsi sul sito di Randstat Spa.