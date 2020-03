L’Inter assume: posizioni aperte per gli amanti del calcio

Siete appassionati di calcio e vi piacerebbe lavorare per l’Inter? Ecco aperta un’interessante opportunità di lavoro. Il noto club sportivo milanese periodicamente seleziona personale per assunzioni e stage in Lombardia.

Periodicamente l’Inter seleziona personale per assunzioni a Milano. Questo tipo di offerte di lavoro sono rivolte a candidati con vari livelli di carriera, per assunzioni a tempo indeterminato oppure tirocini per i più giovani senza esperienza. Gli interessati a lavorare con i nerazzurri possono valutare le offerte di lavoro e gli stage disponibili in questo periodo. Ecco per quali figure sono aperte le candidature.

Addetto/a back office

L’Inter è alla ricerca di una persona iscritta al collocamento mirato, con diploma o laurea a indirizzo economico o giuridico. Serve avere esperienza pregressa in ambito amministrazione o back office. Per completare il profilo ricercato servono: buona conoscenza del pacchetto Office, predisposizione al contatto con il pubblico e buona dialettica. Per candidarsi c’è tempo fino al 30 aprile.

Stagista area photo archive

Il/la tirocinante da inserire deve aver conseguito una laurea triennale e deve possedere con sé una forte passione per la fotografia. Inoltre, dovrà conoscere molto bene il mondo dello sport e deve saper usare ad ottimo livello Photoshop. Oltre alla conoscenza anche di altri strumenti per la grafica, deve possedere spiccate doti relazionali e comunicative. Candidature entro il 31 marzo.

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso del club milanese. Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online, registrando il cv nell’apposito form.