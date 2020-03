Coronavirus, il concerto si fa da casa: da Piero Pelù a Emma, i live del weekend

La quarantena ha bloccato l'Italia e fatto cancellare date e tour ma gli artisti continuano ad esibirsi e si può ascoltarli comodamente seduti sul divano. Ecco una lista dei cantanti che potrete ascoltare in live streaming nei prossimi giorni.

Il coronavirus ha costretto tutta l’Italia alla quarantena e sono saltati anche i concerti, ma gli artisti continuano ad esibirsi e dietro proposta di Franco Zanetti, direttore di Rockol, hanno aderito all’iniziativa #iosuonodacasa. La mobilitazione è nata per offrire intrattenimento, spettacolo, musica e per sensibilizzare le persone a non uscire dalla propria abitazione, ed è stata condivisa da Jovanotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Tiziano Ferro, Fedez, giusto per fare qualche nome.

Inoltre, è pure stata lanciata una raccolta fondi tramite sms col numero solidale 45527 dell’Associazione Nazionale Cantanti Italiani, il cui ricavato andrà all’Ospedale Niguarda di Milano per aiutare la popolazione lombarda in questo momento di difficoltà.

Il live avviene su Facebook sul gruppo #iosuonodacasa, e direttamente da casa si potrà assistere a questi concerti nel weekend, che prevede:

Venerdi 20 marzo

ore 12 Daniela Mastandrea;

ore 16 Paolo Vallesi;

ore 16.30 Alessandra Amoroso ed Emma, Osvaldo Di Dio;

ore 17 Diana Tejera, Alex Britti (lezioni di chitarra);

ore 18 Molla, Enzo Beccia, Fiamma Veloore, Matricola;

ore 18.30 Camilla Fascina;

ore 19 Kram;

ore 21 Veronica Marchi;

ore 21.30 Foma Fomic, IMA;

ore 22 Ash Code.

Sabato 21 marzo

ore 12 Eleonora Bordonaro;

ore 14.30 Paola Turci;

ore 16 Mara Bosisio, Diolovuole band, Paolo Vallesi, Andrea Leandri;

ore 16.30 Osvaldo Di Dio;

ore 17 Alfio Antico;

ore 17.30 Camille Cabaltera;

ore 18 Fiamma Velo, Ingrid Carbone, Mauro Tummolo;

ore 20.30 Debora Vezzani;

ore 21.30 Devis Muccari.

Domenica 22 marzo