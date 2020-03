Coronavirus, scienziato USA di origini siciliane lavora a un vaccino

Il medico è un'eccellenza del mondo scientifico statunitense scelto da Trump tra i consulenti del governo americano per trovare una possibile cura al Coronavirus. Il cognome rivela le sue origine siciliane.

“Complimenti ad Anthony Fauci, di padre saccense, 79 anni, immunologo di fama mondiale inserito dal presidente degli Stati Uniti d’America D. J. Trump nel gruppo di esperti che si occupano del Coronavirus“, queste le parole contenute nel comunicato della Regione Sicilia per elogiare un’eccellenza della comunità scientifica mondiale di origine siciliana. Di provenienza siciliana – i nonni paterni di Fauci erano provenienti da Sciacca – Anthony Fauci è un immunologo di fama mondiale e, proprio per questo, il presidente Trump lo ha scelto come consulente per aiutarlo a mettere in campo una strategia con la quale combattere e sconfiggere il Coronavirus.

Fauci vanta un curriculum di tutto rispetto: è direttore dell’istituto statunitense per lo studio delle malattie infettive Niaid (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) e, dallo scorso gennaio, sta lavorando con l’azienda biotecnologica Moderna e con la Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation), allo studio di un vaccino.

Fauci è nato a Brooklyn e i suoi nonni paterni venivano dalla ridente cittadina di Sciacca. Suo nonno si chiamava Antonino Fauci, la nonna Calogera Guardino. I nonni materni venivano invece da Napoli. Entrambi i gruppi di nonni emigrarono a New York City agli inizia del ventesimo secolo e inizialmente si stabilirono nella Piccola Italia di Manhattan, dove nacquero la mamma di Tony, Eugenia Abys, e il papà, Stephen Fauci, poi diventato farmacista. Durante gli studi universitari in Medicina, Anthony aiutava il padre nella farmacia.