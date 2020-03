Coronavirus in Sicilia, Musumeci: “Tasso di crescita contagi superiore alla media”

La proposta del presidente della regione Sicilia di aumentare i controlli non tarda ad arrivare dopo le numerose segnalazioni di uscite ingiustificate contro il decreto Conte. Nello Musumeci ha scritto al Ministro dell’Interno.

Il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha deciso di rivolgersi al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in seguito alla progressiva ondata di inottemperanza delle misure restrittive, virale ormai in tutta la regione. Nella missiva il Presidente ha chiesto apertamente di adottare delle misure per un “maggiore controllo, soprattutto nei capoluoghi e nei centri abitati”, luoghi in cui si intensifica lo spostamento volontario senza alcuna motivazione valida. Ha chiesto anche di intensificare la vigilanza nel messinese, area di collegamento con lo Stivale. Aumentare i controlli significa dunque “potenziare il numero di pattuglie delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio”.

“In Sicilia il tasso di crescita dei soggetti positivi al contagio, in questo momento, si rivela superiore a quello della media nazionale”, ha sottolineato il Presidente. Musumeci, inoltre, si è schierato a favore all’impiego dell’esercito nelle strade urbane, così come hanno fatto molti altri politi italiani in questi giorni. Nel caso stretto della Sicilia ha proposto “i militari impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, in modo da individuare in modo capillare le inosservanze e sanzionare eventuali inadempienze dei cittadini.