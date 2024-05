Sicilia in emergenza: Governo approva stato di crisi idrica

Approvato lo stato di emergenza nazionale per la situazione di grave deficit idrico in atto in Sicilia. Di seguito i dettagli.

Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, ha proposto lo stato di emergenza nazionale per la situazione di grave deficit idrico in atto in Sicilia. Adesso, il Governo ha deliberato questo stato di emergenza, che durerà per 12 mesi.

Le aree più coinvolte comprendono le Province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani; mentre le Province di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa hanno riscontrato problemi meno gravi.

Per aiutare la Regione nell’immediato, dunque, è stato deciso di destinare un primo finanziamento di 20 milioni di euro.